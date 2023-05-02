Bakan Nebati'den kritik enflasyon mesajı | Video
Nisan ayı enflasyon rakamları yarın TÜİK tarafından açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Para'da ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Nebati enflasyondaki düşüşün hızlanacağını belirterek, "Enflasyonu büyümeden taviz vermeden düşürüyoruz, yüzde 45'lerin altına gerilemesini bekliyoruz" dedi.
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