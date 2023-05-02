Video Ekonomi Bakan Nebati'den kritik enflasyon mesajı | Video
Bakan Nebati'den kritik enflasyon mesajı | Video

Bakan Nebati'den kritik enflasyon mesajı | Video

02.05.2023 | 15:21

Nisan ayı enflasyon rakamları yarın TÜİK tarafından açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Para'da ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Nebati enflasyondaki düşüşün hızlanacağını belirterek, "Enflasyonu büyümeden taviz vermeden düşürüyoruz, yüzde 45'lerin altına gerilemesini bekliyoruz" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Nebati’den kritik enflasyon mesajı | Video 50:56
Bakan Nebati'den kritik enflasyon mesajı | Video 02.05.2023 | 15:21
Emekli ve memura EK ZAM müjdesi! 2023 emekli, memur maaş zammı ne kadar olacak? | Video 07:30
Emekli ve memura EK ZAM müjdesi! 2023 emekli, memur maaş zammı ne kadar olacak? | Video 02.05.2023 | 10:44
Asgari ücret müjdesi! 2023 Temmuz zammı kesinleşti | Video 07:30
Asgari ücret müjdesi! 2023 Temmuz zammı kesinleşti | Video 02.05.2023 | 10:38
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Memur-Sen Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar! 7.500 TL üzeri alan emeklilere müjde! | Video 40:22
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Memur-Sen Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar! 7.500 TL üzeri alan emeklilere müjde! | Video 01.05.2023 | 14:50
Milyonlara erken emeklilik! İşte 3600 ve 4500 gün formülü ile rakamlarla yeni sistem | Video 00:41
Milyonlara erken emeklilik! İşte 3600 ve 4500 gün formülü ile rakamlarla yeni sistem | Video 30.04.2023 | 15:18
Bakan Kurum’dan Yarısı bizden paylaşımı | Video 00:55
Bakan Kurum'dan "Yarısı bizden" paylaşımı | Video 30.04.2023 | 11:37
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Vergi muafiyeti geliyor! İşte merak edilen o tablo | Video 04:41
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Vergi muafiyeti geliyor! İşte merak edilen o tablo | Video 30.04.2023 | 11:37
Bakan Nebati: İhracatımız Mart 2023 itibariyle yıllık 255,7 milyar dolara ulaştı | Video 10:23
Bakan Nebati: "İhracatımız Mart 2023 itibariyle yıllık 255,7 milyar dolara ulaştı" | Video 28.04.2023 | 13:28
Memur ve emekliye ek zam! 2023 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? | Video 06:28
Memur ve emekliye ek zam! 2023 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? | Video 28.04.2023 | 12:45
Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Emekli maaşlarına refah payı geliyor | Video 03:36
Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Emekli maaşlarına refah payı geliyor | Video 28.04.2023 | 12:06
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün açılıyor | Video 01:44
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün açılıyor | Video 28.04.2023 | 09:26
SON DAKİKA! Merkez Bankası faizi sabit tuttu | Video 03:50
SON DAKİKA! Merkez Bankası faizi sabit tuttu | Video 27.04.2023 | 14:21
Milli elektrikli tren TCDD’ye teslim edildi | Video 14:15
Milli elektrikli tren TCDD’ye teslim edildi | Video 27.04.2023 | 12:30
AKKUYU NGS’de nükleer yakıt dönemi başlıyor! Tek başına İstanbul’un elektriğini karşılayabilecek | Video 07:45
AKKUYU NGS'de nükleer yakıt dönemi başlıyor! Tek başına İstanbul'un elektriğini karşılayabilecek | Video 27.04.2023 | 12:34
AKKUYU NGS bölgede kartları yeniden dağıtacak! Berat Albayrak: Böylesine bir teknolojide izleyici olamayız | Video 07:42
AKKUYU NGS bölgede kartları yeniden dağıtacak! Berat Albayrak: "Böylesine bir teknolojide izleyici olamayız" | Video 27.04.2023 | 12:36
Kamu bankalarından yüzde 50’ye kadar TOGG kredisi! TOGG kredisi başvuru şartları neler? | Video 02:06
Kamu bankalarından yüzde 50'ye kadar TOGG kredisi! TOGG kredisi başvuru şartları neler? | Video 26.04.2023 | 10:44
TOGG CEO’su Karakaş: Teslimatlar ay sonu başlayacak, önümüzdeki yıl üretim kapasitesi artacak | Video 07:05
TOGG CEO'su Karakaş: "Teslimatlar ay sonu başlayacak, önümüzdeki yıl üretim kapasitesi artacak" | Video 24.04.2023 | 15:09
Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte yeni emekli ve memur zamlı maaş tablosu | Video 09:48
Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte yeni emekli ve memur zamlı maaş tablosu | Video 24.04.2023 | 14:30
Kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı dahil Yarısı Bizden Kampanyası için detaylar belli oldu | Video 02:43
Kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı dahil "Yarısı Bizden Kampanyası" için detaylar belli oldu | Video 24.04.2023 | 14:31
Başkan Erdoğan duyurdu! Kentsel dönüşümde yarısı bizden müjdesi: Kira yardımı da yükseldi | Video 17:36
Başkan Erdoğan duyurdu! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" müjdesi: Kira yardımı da yükseldi | Video 21.04.2023 | 16:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA