Video Ekonomi Bakan Nebati'den zincir marketlere çağrı! "Elinizi taşın altına koyun" | Video
Bakan Nebati'den zincir marketlere çağrı!

Bakan Nebati'den zincir marketlere çağrı! "Elinizi taşın altına koyun" | Video

05.01.2023 | 16:14

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Zincir marketlerin sabit fiyat uygulamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Tüm işletmeler benzer uygulamayı hayata geçirsin, sizler de gelin elinizi taşın altına koyun. Enflasyon OVP tahminlerinin altında, hızlı düşüşün devam edeceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

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