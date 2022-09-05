Bakan Nureddin Nebati: "Yüksek enflasyonu bu topraklardan def edeceğiz" | Video

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz" dedi.