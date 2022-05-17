Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Kurulu`nda enflasyon ve büyüme üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Nebati, "Tüm dünya son 40 yılın en yüksek enflasyon oranları ile karşı karşıya. Enerji, artan emtia fiyatları, taşımacılık maliyetleri tüm dünyada enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasına neden oluyor. Çabamız enflasyonun Türkiye`de mutlak suretle kontrol altına alınması ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemesidir" dedi. Nebati ayrıca, "Mevcut küresel olumsuzluklara rağmen ülkemiz büyümeye devam ediyor ve öncü göstergeler ilk çeyrekte güçlü ve dengeli büyümenin devam ettiğini gösteriyor" açıklamasında bulundu.