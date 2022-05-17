Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
29:38
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı | Video 17.05.2022 | 11:11
05:17
02:35
24:45
Bakan Nebati: "Alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız" | Video 13.05.2022 | 15:48
18:47
00:38
Bakan Nebati, gıda sektörü temsilcileriyle bir araya geldi | Video 12.05.2022 | 15:35
02:40
13:40
E-Ticaret en fazla mobilden yapılıyor 11.05.2022 | 11:51
01:56
14:00
08:34
Son Dakika: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video 05.05.2022 | 10:12
08:26
Emekli ve memur Temmuz zammı netleşiyor! Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 04.05.2022 | 14:18
01:00
Mayıs ayı Fed faiz kararı ne olacak? 'Resesyon' mu 'Enflasyon' mu? 01.05.2022 | 10:54
05:16
02:15
19:54
Züccaciye ihracatta 7 milyar dolara koşuyor | Video 27.04.2022 | 16:54
14:32
06:45
02:45
Altında düşüş sürer mi? Piyasalarda son durum ne? | Video 27.04.2022 | 09:47
13:28
'Sağlık Adası insanların sağlık, neşe, huzur içinde yaşadığı bir ada' 26.04.2022 | 13:53
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Kurulu`nda enflasyon ve büyüme üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Nebati, "Tüm dünya son 40 yılın en yüksek enflasyon oranları ile karşı karşıya. Enerji, artan emtia fiyatları, taşımacılık maliyetleri tüm dünyada enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasına neden oluyor. Çabamız enflasyonun Türkiye`de mutlak suretle kontrol altına alınması ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemesidir" dedi. Nebati ayrıca, "Mevcut küresel olumsuzluklara rağmen ülkemiz büyümeye devam ediyor ve öncü göstergeler ilk çeyrekte güçlü ve dengeli büyümenin devam ettiğini gösteriyor" açıklamasında bulundu.