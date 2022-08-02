Başkan Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeyi verdi! "Vatandaşımız kira öder gibi ev sahibi olacak" | Video

Başkan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini duyurdu: Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Bu adım, son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların da düşmesine yol açacaktır