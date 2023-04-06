Bayram ikramiyesi kimlere verilecek? 21 yılda emekliler için neler yapıldı? | Video
Emeklilere yılda iki kez aldıkları bayram ikramiyesi için müjdeli haber verildi. Emeklilere bayram ikramiyeleri geçen sene 1100 TL veriliyordu. Bu seneki ikramiye tutarı zamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre emekli bayram ikramiye ödeme tarihi belli oldu. Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar 2023 sorusu yanıt arıyor. Peki Bayram ikramiyesi ödeme tarihi ne zaman? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar verilecek, zamlandı mı?
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