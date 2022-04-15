BeNova Consulting Genel Müdürü Erdinç Mert: "Bizimle çalışan KOBİ'lere A'dan Z'ye bir yol arkadaşı olduk"
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BeNova Consulting Genel Müdürü Erdinç Mert "Türkiye'de bilinen, tanınan ve bir çok şirketin yanında olan bir danışmanlık şirketi olmak, en önemli hedeflerimizden bir tanesi" diye konuştu.