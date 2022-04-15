Video Ekonomi BeNova Consulting Genel Müdürü Erdinç Mert: "Bizimle çalışan KOBİ'lere A'dan Z'ye bir yol arkadaşı olduk"
BeNova Consulting Genel Müdürü Erdinç Mert:

BeNova Consulting Genel Müdürü Erdinç Mert: "Bizimle çalışan KOBİ'lere A'dan Z'ye bir yol arkadaşı olduk"

15.04.2022 | 13:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BeNova Consulting Genel Müdürü Erdinç Mert: Bizimle çalışan KOBİ’lere A’dan Z’ye bir yol arkadaşı olduk 06:33
BeNova Consulting Genel Müdürü Erdinç Mert: "Bizimle çalışan KOBİ'lere A'dan Z'ye bir yol arkadaşı olduk" 15.04.2022 | 13:09
Dolar endeksindeki seyir borsaları nasıl etkiliyor? 02:01
Dolar endeksindeki seyir borsaları nasıl etkiliyor? 15.04.2022 | 12:24
Borsa İstanbul’da banka hisseleri için yükseliş sürecek mi? 02:56
Borsa İstanbul'da banka hisseleri için yükseliş sürecek mi? 15.04.2022 | 12:08
Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verdi? 04:48
Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verdi? 14.04.2022 | 14:59
SON DAKİKA | Merkez Bankası Nisan 2022 faiz kararı belli oldu 04:25
SON DAKİKA | Merkez Bankası Nisan 2022 faiz kararı belli oldu 14.04.2022 | 14:13
Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte 2022 istihdam programının detayları! Kimler başvurabilir? İş yerleri için şartlar neler? | Video 07:09
Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte 2022 istihdam programının detayları! Kimler başvurabilir? İş yerleri için şartlar neler? | Video 14.04.2022 | 11:09
KOBİ’lere 47 milyarlık kaynak sağladık | Video 24:27
KOBİ’lere 47 milyarlık kaynak sağladık | Video 13.04.2022 | 12:43
Son Dakika: ABD enflasyon rakamları açıklandı! 2022 Mart ayı enflasyon oranı rekor kırdı | Video 03:47
Son Dakika: ABD enflasyon rakamları açıklandı! 2022 Mart ayı enflasyon oranı rekor kırdı | Video 12.04.2022 | 16:06
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den döviz kurları ve enflasyon mesajı | Video 39:01
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den döviz kurları ve enflasyon mesajı | Video 11.04.2022 | 14:40
SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: İşsizlik Şubat’ta geriledi 03:45
SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: İşsizlik Şubat'ta geriledi 11.04.2022 | 10:36
Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Bu yılki hedefimiz 250 milyar ton” | Video 05:20
Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Bu yılki hedefimiz 250 milyar ton” | Video 10.04.2022 | 08:41
Twisocks Kurucusu Berk Limboz ’Hedefimiz dünyada söz sahibi çorap markası olmak’ 03:45
Twisocks Kurucusu Berk Limboz 'Hedefimiz dünyada söz sahibi çorap markası olmak' 07.04.2022 | 15:32
Sağlık Bakanlığı personel alımı KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim kura sonuçları açıklanıyor! | Video 00:20
Sağlık Bakanlığı personel alımı KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim kura sonuçları açıklanıyor! | Video 07.04.2022 | 10:28
Sağlık Bakanlığı personel alımı KURA ÇEKİMİ İZLE! İŞKUR işçi alımı isim isim kura sonuçları açıklanıyor | Video 00:20
Sağlık Bakanlığı personel alımı KURA ÇEKİMİ İZLE! İŞKUR işçi alımı isim isim kura sonuçları açıklanıyor | Video 06.04.2022 | 17:08
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları CANLI İZLE! İŞKUR kura çekimi nihai liste | Video 00:20
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları CANLI İZLE! İŞKUR kura çekimi nihai liste | Video 06.04.2022 | 16:34
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Doğukan Çiçek: Altın baskı altına girebilir 01:54
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Doğukan Çiçek: Altın baskı altına girebilir 06.04.2022 | 12:05
ABD ekonomosinde resesyon riski var mı? 03:31
ABD ekonomosinde resesyon riski var mı? 06.04.2022 | 11:56
GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır: 2022 yılında hissede seçici olunmalı 03:47
GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır: 2022 yılında hissede seçici olunmalı 06.04.2022 | 11:53
Borsa İstanbul’da hangi sektörler öne çıkabilir? Ürkün: İyi bir turizm sezonu bizi bekliyor 03:29
Borsa İstanbul'da hangi sektörler öne çıkabilir? Ürkün: İyi bir turizm sezonu bizi bekliyor 06.04.2022 | 11:47
Fed Mayıs ayında ne kadar faiz artıracak? 03:29
Fed Mayıs ayında ne kadar faiz artıracak? 06.04.2022 | 11:43

BeNova Consulting Genel Müdürü Erdinç Mert "Türkiye'de bilinen, tanınan ve bir çok şirketin yanında olan bir danışmanlık şirketi olmak, en önemli hedeflerimizden bir tanesi" diye konuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA