Bitcoin’e ‘Fidye yazılımı’ darbesi: Kripto paralar için ABD harekete geçti

Elon Musk ve Çin türbülansının ardından zaman zaman toparlanma emaresi gösteren Bitcoin, ABD’de alevlenen ‘Kripto para ve Fidye Yazılımları’ hakkındaki tartışmanın etkisiyle 32 bin dolara kadar geriledi.

Özellikle ABD'li iki senatörün kripto paralar için düzenlemelerin güçlendirilmesi çağrısında bulunması ve Başkan Joe Biden'in son fidye yazılımı saldırılarında kripto paraların rolü hakkında bilgi istemesi düşüşte etkili oldu.



NE OLMUŞTU?

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden JBS'nin, kripto para olarak 5 milyon dolarlık fidye ödemek zorunda kalması ABD'de tartışmaların fitili yaktı.



ABD 'KRİPTO PARALAR VE FİDYE YAZILIMI' KONUSUNU G-7'YE TAŞIYOR

G-7'de ABD'nin, kripto paraları da içeren fidye yazılımı temalı siber saldırılar konusunda bir eylem planını gündeme getireceği açıklandı.



'FİDYE YAZILIMI' TARTIŞMASI REGÜLASYONLARI SERTLEŞTİREBİLİR ALGISI BİTCOİN'İ BASKILADI

Kripto paralarda yapılacak düzenlemeler öncesi ABD'de alevlenen 'Fidye yazılımı ve kripto para' tartışması ve konunun G-7'ye taşınması durumu, düzenlemelerin sertliğini artırabileceği korkusu Bitcoin ve diğer alt-coinlerde baskılanmayı beraberinde getirdi.