"Bor'da yeni dönem başlıyor! Bakan Dönmez'den A Haber'e özel açıklamalar | Video
Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi için nefesler tutuldu. Savunma sanayisinin gücüne güç katacak dev proje bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girecek.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:38
06:29
05:23
05:51
08:07
Bakan Bilgin: "EYT’de hiçbir hak kaybı yaşanmayacak" | Video 16.03.2023 | 14:26
07:35
01:16
01:00
03:36
03:43
02:09
00:54
E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 09.03.2023 | 09:13
06:41
07:36
02:08
08:03
EYT'liye çifte bayram! EYT başvurusu nasıl yapılır? | Video 07.03.2023 | 10:48
13:51
23:02
02:54
Adıyaman'da SGK binası bahçesindeki çadırda EYT başvuruları | Video 03.03.2023 | 13:39