Video Ekonomi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Kentsel dönüşüm ve kuraklık en büyük iki sorun" | Video
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Kentsel dönüşüm ve kuraklık en büyük iki sorun" | Video

09.01.2024 | 09:25

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel dönüşümde konuşmak yerine uygulamaya geçmek gerektiğini, kuraklığın ve iklim krizinin de önemli bir sorun olduğunu, bu durumlara karşı şehirleri hazırlamak gerektiğini söyledi.

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