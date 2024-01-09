Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Kentsel dönüşüm ve kuraklık en büyük iki sorun" | Video

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel dönüşümde konuşmak yerine uygulamaya geçmek gerektiğini, kuraklığın ve iklim krizinin de önemli bir sorun olduğunu, bu durumlara karşı şehirleri hazırlamak gerektiğini söyledi.