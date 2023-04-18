Clinichange Kurucu Ortağı Kenan Uzunaslan "Şirketimizin amacı öncü olabilmek"
Clinichange Kurucu Ortağı Kenan Uzunaslan, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Kenan Uzunaslan "Şirket olarak amacımız, gelen hastaların taleplerine en iyi şekilde karşılık verebilmek. Bununla ilgili yetişmiş eleman konusunda öncü olabilmek." dedi.
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