Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: "Burada inanılmaz bir emek var, insanüstü bir çaba var" | Video

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği etkinlikte, Doğu-Batı arasındaki çekişmenin artık iyice su üzerine çıktığını belirterek, "Şimdi burada bizim, Türkiye'nin ve İstanbul'un önemi ortaya çıkıyor. Çekişmenin tam ortasında biz varız. Türkiye önünde çok büyük potansiyel olduğunu görüyorum" dedi. Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği İstanbul Finans Merkezi Zirvesi'nde konuşan Aşan, son iki yıldır savaşın çekişmeyi hızlandırdığını anlatarak, "En son Çin Başkanı'nın Putin'i ziyareti, orada konuşulanlar, verilen mesajlar, arkasından birtakım ülkelerin kendi para birimimizle ticaret yapacağız demeleri, finans alanında da bu çekişmenin bir noktaya doğru evrileceğini görmek mümkün. Üretim ticaret kısmındaki coğrafi kaymalar, orayı domine eden grupların el değiştirmesi bugün nispeten daha kolay, bundan 100 yıl önce kolay değildi… Fakat bugün o zenginliğin el değiştirme kısmı o kadar büyük savaşlara yol açacak potansiyel taşımıyor, bu finansal alanda gerçekleşiyor. Batı böyle bir üstünlüğü kolay kolay elinden bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki dönemin dünya açısından karmaşık ve kaotik bir dönem olacağını vurgulayan Aşan, hiç bir kaotik durumun kalıcı olmadığına dikkat çekti. Aşan, "Daima yerini başka bir fırsatlara bırakmış, başka bir dünya oluşmuş ve şekillenmiş. İşte şimdi burada bizim, Türkiye'nin ve İstanbul'un önemi ortaya çıkıyor. Çekişmenin tam ortasında biz varız. Bu bir taraftan zor bir iş, neticede bir yerde böyle bir fay oluşacak, çatlayacaksa bizim üzerimizden geçecek, yönetmesi çok zor bir süreç. Herhangi bir zarar almadan yönetmek lazım" diye konuştu.