D-Dat Consultancy Kurucusu Mesut Şefizade: "Yeni mezunların çok keyif alarak yaptıkları bir meslek" | Video

D-Dat Consultancy Kurucusu Mesut Şefizade, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Şefizade, "D-Dat Consultancy’de iş ortaklarımızın web sitelerindeki trafiği, satışları artırmak ve veri kaynaklarını optimize etmeleri için destek veriyoruz. Bunları 4 ana hizmet altında gerçekleştiriyoruz; SEO (Arama motoru optimizasyonu), Performans Pazarlaması, CRO ve Veri Yönetimi. Her işletmeye özel çözümlerle rekabetçi dijital ekosistemde bir üst seviyeye çıkmalarına yardımcı oluyoruz."