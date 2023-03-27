Video Ekonomi D-Dat Consultancy Kurucusu Mesut Şefizade: "Yeni mezunların çok keyif alarak yaptıkları bir meslek" | Video
D-Dat Consultancy Kurucusu Mesut Şefizade:

D-Dat Consultancy Kurucusu Mesut Şefizade: "Yeni mezunların çok keyif alarak yaptıkları bir meslek" | Video

27.03.2023 | 12:44

D-Dat Consultancy Kurucusu Mesut Şefizade, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Şefizade, "D-Dat Consultancy’de iş ortaklarımızın web sitelerindeki trafiği, satışları artırmak ve veri kaynaklarını optimize etmeleri için destek veriyoruz. Bunları 4 ana hizmet altında gerçekleştiriyoruz; SEO (Arama motoru optimizasyonu), Performans Pazarlaması, CRO ve Veri Yönetimi. Her işletmeye özel çözümlerle rekabetçi dijital ekosistemde bir üst seviyeye çıkmalarına yardımcı oluyoruz."

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