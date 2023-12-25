Doğuş Çay Yöneticisi Bilge Kaan Karakan: "2024'te büyük yatırımlarımız olacak" | Video

Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Bilge Kaan Karakan, firmalarının önümüzdeki dönem 2.5 milyar TL yatırım yapacağını duyurdu. Karakan, 25 milyar liraya yakın bir ciro hedefleri olduğunu da sözlerine ekledi.