Video Ekonomi Dönüşüm İstanbul’un konut ihtiyacını bitirir
Dönüşüm İstanbul’un konut ihtiyacını bitirir

Dönüşüm İstanbul’un konut ihtiyacını bitirir

14.11.2023 | 10:18

Mesa Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, “Devletin desteğiyle dönüşüm gerçekten yapılırsa İstanbul’un konut ihtiyacı karşılanır. Hiçbir müteahhidin yeni konut yapma ihtiyacı kalmaz” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yarı yüzyılı deviren Türkiye'nin öncü firması Mesa, yeni dönemde holdingi hem inşaat hem de tarım ve sanayi sektöründe büyütmeye devam edecek. Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, 2023'ü değerlendirip, 2024 hedeflerini anlattı. Konut satışlarının faiz yükselişinden etkilendiğini söyleyen Boysanoğlu, "Dönüşüm gerçekten yapılırsa İstanbul'un konut ihtiyacı karşılanır" diyor. 9 konut projesi devam eden Mesa Holding, Yozgat'a kenevir, Afyon'da lastik yatırımları için gün sayıyor…

2023 sektör açısından nasıl geçti?
Sektör önce Kovid 19'la bir sıkıntı çekti. O dönemde kısıtlamalar inşaatları yavaşlattı. Vatandaşın yapı tercihlerini de değiştirdi. Bahçeli ve balkonlu evler istenince inşaat firmaları da bu yapılara yöneldi. Biz pandemi öncesinde strateji değiştirip daha farklı projelere yöneldiğimiz için süreçten fazla etkilenmedik. Virüs ile sektörde duraksama olsa da sonrasında yeniden satışlar canlandı. Yeni fiyatlamalar oluştu. Bu süreç seçime kadar sürdü. Ancak seçimden sonra faizlerdeki artış ihtiyaç sahiplerinin konut almasını zorlaştırdı. Bankalar da kredi vermekte isteksiz olunca satış eğrisi aşağı doğru döndü. İkinci el konut alacaklar da mevcut evlerini satsalar dahi bankalardan kredi alamadıkları için o alanda da satışlar aşağı yönlü…

Peki yıl sonunda satış rakamı nerede tamamlanır?
1 milyon konut satıldığını varsayarsak genelde yüzde 35'i birinci el konutlar olurdu. Bu yüzde 25'lere düştü. Bu kredi faizleriyle ihtiyaç sahiplerinin konut alma şansı yok.

Fiyatlar düşer mi?
Fiyatlar konusunda sadece inşaat firmalarına yükleniliyor. Kimse arsayı sorgulamıyor. İstanbul'da arsanın konut maliyeti içindeki payı yüzde 50. Aldığınız malzeme inşaat devam ederken yüzde 20-30 zamlanırsa, arsa sahibine de o oranda zam yapıyorsunuz. Fiyatlar daha da artıyor. Esas sorun arsa maliyeti. Avrupa'da şehir merkezlerinde arsanın konuttaki payı yüzde 25'i geçmez.

Kentsel Dönüşüm Yasası ile süreç hızlanır mı?
Yasa kentsel dönüşümü hızlandıracaktır. Fakat tabii birçok konu var çözülmesi gereken… Bu işi nerede yapacaksınız? 1980 öncesinde konutların yapıldığı bölgelerde olacaksa ve orada müteahhidin de o projelere ilgi göstermesi isteniyorsa yoğunluğun iki katına çıkması gerek. Peki orada altyapı bunu kaldırır mı? Depremden zarar görebilecek bölgelerde bir an evvel dönüşüm yapılmalı… Fakat sisteme para aktarılması gerekiyor. Ya ucuza mal edeceksiniz ya da vatandaşa 150 metrekarelik yerine karşılık 80-100 metrekare yer vereceksiniz. Bunu kabul eder mi? Hazine arazilerine konut yaptığınızda vatandaş kendi merkezdeki evi yerine oraya gider mi? Bütün bunlar sorun olarak görülebilir. Ancak dönüşümün de mutlaka yapılması gerekiyor. İstanbul'da 4-4.5 milyon civarında dönüşüm yapılacak konut var. Bir de şehirde özellikle konuta ihtiyacı olan kesimde tersine göç var. Nüfus azalıyor. Bu koşullarda, 150 bin yeni konut satışıyla İstanbul'u tatmin edebilirsiniz. Devletin desteğiyle dönüşüm gerçekten yapılırsa İstanbul'un konut ihtiyacı karşılanır. Hiçbir müteahhidin yeni konut yapma ihtiyacı kalmaz.

2024 nasıl geçer?
Bazı bölgelerde konuta çok ihtiyaç var. Bakanlığın tespitleriyle o bölgelerde özel krediler açılarak iş hızlandırılabilir.

Başka alanlar var mı holdingin ilgi alanında?
Sanayi, tarım, enerji odaklandığımız sektörler. Tünel kalıp ve endüstriyel kalıp üretimi gerçekleştiren Mesa İmalat şirketimiz sadece Türkiye değil, dünya lideri. Çelik kalıp işinde de Türkiye lideriyiz. Ahşap alanında da şirketimiz var. Lastik üretmek için bir şirket kurduk. Başlangıçta endüstriyel ve zirai lastikler üretecek. Afyon'da arazimizi aldık. Proje başlamak üzere… Önümüzdeki dönemde HES ve RES projelerimiz var. Tarımda da yeni nesil sera ve topraksız tarım özelinde çalışıyoruz. Kosaş şirketimiz bünyesinde yer alan Şehit Ali Çiftliği'nde yaklaşık 1.5 milyon metrekare alan üzerinde organik tarım, küçük ve büyükbaş hayvancılık ve ağaç yetiştirme yapıyoruz.

14 ŞANTİYEMİZ VAR
Şu an devam eden kaç projeniz var?
İstanbul'da Bahçeşehir ve Ataköy'ü, Ankara'da ise Eskişehir Yolu gibi uydu kentleri kurduk. İstanbul'a geç girdik. Ankara'da kendi arazilerimiz vardı. İstanbul'da başkalarının arazilerine konut yapıyoruz. Bugün 9'u Türkiye'de, 5'i yurtdışında (Irak'ta 1, Rusya'da 4) olmak üzere 14 aktif şantiyemiz bulunuyor. İstanbul Anadolu yakası Maltepe'de geliştirdiğimiz Mesa Panorama projemiz var. Toplam 3 konut bloğundan oluşuyor. Ege Bölgesi'nde Urla'da Mesa Urla Kekliktepe projesini yapıyoruz. Bodrum Güllük Koyu'ndan karşıdaki adacıklara uzanan farklı manzaraya sahip 48 villadan ve 196 rezidanstan oluşan Mesa Bodrum Demirbükü projemiz var. İstanbul Büyükçekmece'de Mesa- Nurol ortaklığıyla Yeşilyaka Su ve Yeşilyaka Bahçe villa projelerini yapıyoruz. Ankara'da Yaşamkent'te Park Mozaik'i hayata geçiriyoruz. Küçükçekmece'deki TEMA İSTANBUL 2 70 adet villa ve 2 bin 280 adet 1+1'den 4+1'e daire seçenekleri olan bir proje… Karanfilköy'de Kent Etiler'e başladık. Çengelköy'de de projemiz var. Bahçeşehir'e yakın 4 milyon metrekarelik bir sosyal konut projesi için de çalışmalara başladık.

KARBON SALINIMI ÖNCELİK
2024'te gündeminizde neler var?
Sürdürülebilirlik konusunda raporlar hazırlıyoruz. Malzemeleri de ona göre seçeceğiz. Biz yurtdışında da üretim yapıyoruz. Özellikle Avrupa'da karbon salınımı konusunda bizi sorguluyorlar. Çünkü, karbon salınımı açısından inşaat sektörü en tehlikeli sektörlerden… Biz de o yüzden şimdi bu konuda adımlar atmaya başladık. Biraz maliyetlerimiz artacaktır ama vatandaş da burada çevreye bir fayda olduğunu gördükten sonra alışacaktır. Sektör de bunu takip edecektir. Biz Türkiye'de izolasyonu da ilk yapan firmayız. Diğer sektör oyuncuları bizden sonra geldi.

Türkiye'de müteahhit sayısı oldukça fazla… Sizce bu sayı önümüzdeki dönemde azalır mı?
Ülkemizde 450-460 bin müteahhit bulunuyor. Almanya'da bu sayı 8 bin civarında… İki daire yapana da müteahhit diye bakmamak gerekir. İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde bile bunu gördük. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmaları sonrasında bu sayı azalacaktır.

Peki çok olması sizi etkiliyor mu?
Biz müşteriyi ortağımız olarak görüyoruz. Müşteri ile beraber yürümezseniz yok olursunuz. İki daire yapan işi teslim ettikten sonra yok oluyor. Bizim gibi şirketler ise müşterinin teslimden sonraki sıkıntılarıyla da ilgileniyor. Biz 1987'de KOSAŞ Konut Servisi şirketini kurduk. İhtiyaç duyulan her türlü servis hizmetini sağlıyoruz.


AFYON'DA LASTİK ÜRETECEĞİZ
Başka alanlar var mı holdingin ilgi alanında?
Sanayi, tarım, enerji odaklandığımız sektörler. Tünel kalıp ve endüstriyel kalıp üretimi gerçekleştiren Mesa İmalat şirketimiz sadece Türkiye değil, dünya lideri. Çelik kalıp işinde de Türkiye lideriyiz. Ahşap alanında da şirketimiz var. Lastik üretmek için bir şirket kurduk. Başlangıçta endüstriyel ve zirai lastikler üretecek. Afyon'da arazimizi aldık. Proje başlamak üzere… Önümüzdeki dönemde HES ve RES projelerimiz var. Tarımda da yeni nesil sera ve topraksız tarım özelinde çalışıyoruz. Kosaş şirketimiz bünyesinde yer alan Şehit Ali Çiftliği'nde yaklaşık 1.5 milyon metrekare alan üzerinde organik tarım, küçük ve büyükbaş hayvancılık ve ağaç yetiştirme yapıyoruz.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dönüşüm İstanbul’un konut ihtiyacını bitirir 35:54
Dönüşüm İstanbul’un konut ihtiyacını bitirir 14.11.2023 | 10:18
SON DAKİKA: Emekliye 5 bin TL ikramiyede ödeme tarihleri belli oldu! | Video 02:01
SON DAKİKA: Emekliye 5 bin TL ikramiyede ödeme tarihleri belli oldu! | Video 10.11.2023 | 17:04
Tuğbay Mimarlık Kurucu Mimarı İbrahim Tuğbay: Aynı anda 5 villa projesi yürütür hale geldik | Video 12:35
Tuğbay Mimarlık Kurucu Mimarı İbrahim Tuğbay: "Aynı anda 5 villa projesi yürütür hale geldik" | Video 08.11.2023 | 10:58
SP Eğitim Danışmanlık Kurucusu Sevgi Perek: En zorlandığımız alan yüzleşmekten kaçınmak | Video 17:58
SP Eğitim Danışmanlık Kurucusu Sevgi Perek: "En zorlandığımız alan yüzleşmekten kaçınmak" | Video 06.11.2023 | 09:53
Kadın girişimciye 5 yılda 150 milyar 20:28
Kadın girişimciye 5 yılda 150 milyar 08.11.2023 | 12:54
Kripto paraların bilinirliği yüzde 99’a çıktı 21:16
Kripto paraların bilinirliği yüzde 99’a çıktı 08.11.2023 | 10:31
Papara, kullanıcılarını finansal açıdan güçlendiriyor 25:19
Papara, kullanıcılarını finansal açıdan güçlendiriyor 30.10.2023 | 08:05
Hepsiburada’dan Efsane Kasım ile aile bütçelerine 4 milyar TL’ye varan tasarruf desteği 22:44
Hepsiburada’dan Efsane Kasım ile aile bütçelerine 4 milyar TL’ye varan tasarruf desteği 02.11.2023 | 16:02
Bakan Vedat Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması | Video 11:50
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması | Video 02.11.2023 | 13:56
Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı | Video 24:08
Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı | Video 02.11.2023 | 11:23
Türkiye’de günlük 450 bin araç yük taşıyor 14:03
Türkiye’de günlük 450 bin araç yük taşıyor 01.11.2023 | 09:15
Bakan Ömer Bolat: BAE ile ikili ticaret hacminin 25 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz’ 08:26
Bakan Ömer Bolat: "BAE ile ikili ticaret hacminin 25 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz’" 31.10.2023 | 14:34
Bakan Şimşek: Emekli ve çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz | Video 10:28
Bakan Şimşek: "Emekli ve çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" | Video 31.10.2023 | 13:35
Kalyon Holding’in Vatan, Kutsal Emanet... reklam filmi yayında 01:55
Kalyon Holding’in "Vatan, Kutsal Emanet..." reklam filmi yayında 27.10.2023 | 12:51
Haem Kozmetik Kurucu Ortağı Fisun Has: Aslında cildimizle de besleniyoruz | Video 07:39
Haem Kozmetik Kurucu Ortağı Fisun Has: "Aslında cildimizle de besleniyoruz" | Video 26.10.2023 | 10:28
Bakan Bolat: 2024’te küresel talep hızlanacak, ihracatımız artacak | Video 01:00:48
Bakan Bolat: 2024’te küresel talep hızlanacak, ihracatımız artacak | Video 25.10.2023 | 08:56
Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Konya’da gerçekleşti | Video 01:47:31
Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Konya'da gerçekleşti | Video 25.10.2023 | 08:58
KOBİ’lerin yüzde 25’i e-ticarete geçti 14:21
KOBİ’lerin yüzde 25’i e-ticarete geçti 25.10.2023 | 08:54
Digicore Yazılım San. ve Tic. A.Ş. Kurucu Ortağı Fatih Türkay: Kuluçka firmasından AR-GE merkezine dönüştük | Video 06:25
Digicore Yazılım San. ve Tic. A.Ş. Kurucu Ortağı Fatih Türkay: "Kuluçka firmasından AR-GE merkezine dönüştük" | Video 24.10.2023 | 11:39
Bakan Işıkhan: Sendikalaşma oranını yüzde 14,76 seviyelerine çıkardık | Video 08:04
Bakan Işıkhan: "Sendikalaşma oranını yüzde 14,76 seviyelerine çıkardık" | Video 22.10.2023 | 13:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA