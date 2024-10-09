"Dragla'yı global pazarda yer alacak şekilde kurduk"
Londra merkezli yazılım şirketi Dragla'nın Kurucusu Süleyman Bayoba "Dragla'yı ilk günden beri global pazarda yer alacak şekilde kurduk"
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