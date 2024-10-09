"Dragla'yı global pazarda yer alacak şekilde kurduk" 09.10.2024 | 14:35 Londra merkezli yazılım şirketi Dragla'nın Kurucusu Süleyman Bayoba "Dragla'yı ilk günden beri global pazarda yer alacak şekilde kurduk" VİDEO DEVAM EDİYOR

Londra merkezli yazılım şirketi Dragla'nın Kurucusu Süleyman Bayoba SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Sosyal medya pazarının çok kar getiren bir pazar belirten Bayoba, "Dragla işletmelerin sosyal medya ihtiyaçlarını yapay zeka desteği ile otomatikleştiren bir dijital SAS uygulamasıdır." dedi.