Video Ekonomi Eaton Türkiye Üçay Grup ile partnerlik anlaşması imzaladı
Eaton Türkiye Üçay Grup ile partnerlik anlaşması imzaladı

Eaton Türkiye Üçay Grup ile partnerlik anlaşması imzaladı

01.10.2021 | 10:40

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OTOMATİK OYNAT

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Güç yönetim firması Eaton, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları çözümlerinin satışında ve servisinde Türkiye’deki faaliyetleri kapsamında Üçay Grup ile parnertlik anlaşması imzaladı.

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