Ekonomide hangi adımlar gündemde? İşte ekonomide "Türkiye Yüzyılı" projeleri | Video

Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki turda da seçimin açık ara galibi olmasının ardından Türkiye Yüzyılı projeleri hızla hayata geçirilecek. Başkan Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklayarak yemin etmesinin ardından ekonomide hareketliliği arttıracak adımlar atılacak. 5 yılda 6 milyon istihdam hedefi ve vatandaşın gelirini artırmak için hemen düğmeye basılacak. Hayat pahalılığına karşı köklü reformlar yapılacak. Fahiş kira artışının önüne geçilecek. İşte ekonomide yeni yol haritası.