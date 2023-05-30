Ekonomide hangi adımlar gündemde? İşte ekonomide "Türkiye Yüzyılı" projeleri | Video
Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki turda da seçimin açık ara galibi olmasının ardından Türkiye Yüzyılı projeleri hızla hayata geçirilecek. Başkan Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklayarak yemin etmesinin ardından ekonomide hareketliliği arttıracak adımlar atılacak. 5 yılda 6 milyon istihdam hedefi ve vatandaşın gelirini artırmak için hemen düğmeye basılacak. Hayat pahalılığına karşı köklü reformlar yapılacak. Fahiş kira artışının önüne geçilecek. İşte ekonomide yeni yol haritası.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:09
02:26
Yeni kabine ne zaman kurulacak? Kabine üyeleri kimler olacak? | Video 30.05.2023 | 09:33
00:32
İşte Gabar petrolü! Yeni müjdeler de geliyor... | Video 27.05.2023 | 10:53
07:03
Memura kira desteği verilecek! Fahiş kiraya 6 adımda dur denilecek | Video 26.05.2023 | 09:46
03:52
04:05
07:38
Borsa İstanbul'da kritik destek-direnç seviyeleri neler? 25.05.2023 | 09:56
20:19
İstanbul Finans Merkezi Panel II | "Finans dışının payı artacak" 23.05.2023 | 15:26
48:12
İstanbul Finans Merkezi Panel I | "Çok ciddi sermaye akışları olacak" 24.05.2023 | 09:29
06:18
30:13
47:12
11:59
06:16
11:59
05:35
09:15
My Investor Kurucusu Yasin Bayraktar: "Bir hikayeniz olsun" | Video 23.05.2023 | 09:00
03:09
Temmuzda asgari ücrete ara zam geliyor! İki bakandan açıklama geldi | Video 23.05.2023 | 10:33
01:10
SON DAKİKA! Borç yapılandırmasında süre 1 ay daha uzatıldı | Video 23.05.2023 | 10:34