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OTOMATİK OYNAT
08:33
Ekonomide son durum ne? | Video 29.04.2020 | 10:50
06:11
"11 Mayıs’tan itibaren AVM’leri kademeli olarak açacağız" 27.04.2020 | 16:07
03:31
"Türkiye 2-3 ay içerisinde direkt yatırımlar alacak" | Video 27.04.2020 | 12:51
02:16
Altın fiyatlarındaki artış sürecek mi? 24.04.2020 | 15:38
02:38
"Küresel ölçekte ekonomik toparlanma 'W' şeklinde olur" | Video 21.04.2020 | 13:37
00:56
"Salgından sonra ABD'de Çin'den boşalan yeri dolduracağız" | Video 20.04.2020 | 16:06
03:20
"110 bin personelle 7,5 Milyon adrese hizmet veriyoruz" | Video 20.04.2020 | 15:25
01:30
"Kredi İhtiyacını Karşılamada Özel Bankalar Geride Kaldı" | Video 20.04.2020 | 15:08
01:17
05:37
"Boru bulaşık ürünlerinde kullanmayı hedefliyoruz" | Video 17.04.2020 | 23:26
00:51
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'vatandaşa destek' mesajı | Video 17.04.2020 | 21:20
04:53
21:45
Dolar Neden Yükseliyor? 16.04.2020 | 16:02
03:40
"S&P’de 3 Bin seviyesini görebiliriz" | Video 14.04.2020 | 12:26
01:46
"Ons altının Bin 800 Doları test etme olasılığı var" | Video 14.04.2020 | 12:21
01:36
"Günde 1000 kişi sigarayı bırakmak için bizi arıyor" | Video 14.04.2020 | 09:44
02:42
"Virüs gayrimenkul satışlarımızı etkilemedi" | Video 13.04.2020 | 14:29
02:54
"Piyasa toparlanırsa petrol fiyatları yukarı çıkacak" | Video 13.04.2020 | 13:25
01:48
"FED bütün cephaneliğini kullandı" | Video 13.04.2020 | 12:48
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BDDK'dan özel bankalara kredi çağrısı | Video 13.04.2020 | 12:40
Coronavirüs ve petrol krizlerinin ardından piyasalarda gözler merkez bankalarının kararlarına çevrildi. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını bekliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında küresel piyasalarla ve borsalarla ilgili son dakika gelişmelerini yorumladı...