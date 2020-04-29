Ekonomide son durum ne? | Video

Coronavirüs ve petrol krizlerinin ardından piyasalarda gözler merkez bankalarının kararlarına çevrildi. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını bekliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında küresel piyasalarla ve borsalarla ilgili son dakika gelişmelerini yorumladı...