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OTOMATİK OYNAT
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Ekonomik ve yetenekli tabletler geliyor | Video 09.10.2021 | 14:48
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3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge ile neler değişecek 09.10.2021 | 13:55
25:58
01:34
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Altın fiyatları için yön ne olacak? Kasım ayı Fed toplantısına dikkat! 04.10.2021 | 12:33
01:36
Stratejist Yeliz Karabulut: Dolar endeksi 97 seviyesine yönelebilir 04.10.2021 | 12:18
02:53
Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu 04.10.2021 | 11:51
01:45
03:18
15:23
SON DAKİKA: Türkiye ihracatta kritik eşiği aştı 01.10.2021 | 16:24
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Eaton Türkiye Üçay Grup ile partnerlik anlaşması imzaladı 01.10.2021 | 10:40
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'Pandemide mobilya ihracatı yüzde 40 arttı' 30.09.2021 | 09:46
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Makine yatırımında sıra var 29.09.2021 | 19:23
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Makine yatırımında sıra var 28.09.2021 | 10:12
27:04
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 120 milyar doları aştı 28.09.2021 | 14:35
11:51
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SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu: 2021'de 38 halka arz ile rekor kırıldı 28.09.2021 | 11:19
30:29
E-Ticaret platformu Hepsiburada dev bir ekosistem oluşturdu… 28.09.2021 | 10:49
Eğitim için harika cihaza dönüşen tabletler yeni tasarım ve yeteneklerle karşımıza çıkıyor. Dokuzuncu nesil iPad ve Xiaomi Pad 5, eğitim uygulamaları için çalışmaya hazır.