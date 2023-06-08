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Emekli maaşları ve ikramiyeler ne zaman ödenecek? Başkan Erdoğan açıkladı | Video

Emekli maaşları ve ikramiyeler ne zaman ödenecek? Başkan Erdoğan açıkladı | Video

08.06.2023 | 09:29

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15.6 milyon emeklinin aylık ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesi yatıracakları müjdesini duyururken gözler ödeme takvimine çevrildi. Kurban Bayramı bu ay 28 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. Bayram tatili 24 Haziran'dan itibaren 9 güne çıkarken emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran'dan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.

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