EMEKLİ-MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 5 aylık zam oranı kesinleşti! Enflasyon farkı ve ek zam ne kadar olacak? | Video

Emekli ve memur zammı son dakika haberi...Temmuz 2023'te uygulanacak emekli zammı ve memur maaş zammı netleşiyor. Mayıs ayı enflasyon rakamları ile Temmuz zammı için 5 aylık zam oranı kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur maaşları için 1 veri kaldı. Yeni Meclis'te yasama dönemi başlarken Kabine de belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Vedat Işıkhan üstlendi. Asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı ile diğer ekonomi düzenlemeleri için Meclis'in 15 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Kesinleşen 5 aylık oranlara göre eflasyon farkı ile emekli ve memur Ocak zammı ne kadar oldu? 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte emekli ve memura ek zam hesaplamaları.