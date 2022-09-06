Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! 10.000 lira ek gelir fırsatı! | Video

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Emekli promosyon kampanyaları Eylül ayında da sürüyor. Hedeflediği müşteri sayısına ulaşılması nedeniyle bazı bankalar emekli promosyonu için rakamı aşağı çekerken, bazı bankalarda ödemeleri artırdı. Emekli promosyonu ek ödemelerle 10 bin TL'yi buluyor. Öte yandan kamu bankaları da SSK ve Bağ-Kur emeklileri için promosyon çalışmaları yapıyor.