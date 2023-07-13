Emekli zammı Meclis'te! Emekliye ek zam yapılacak mı? | Video
Milyonlarca memur ve emekliye yönelik zammı da içeren teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Milyonların beklediği memur ve emeklinin maaş takvimi netleşti. Emekli zammına ilişkin teklif bugün Genel Kurul’da ele alınacak. Peki Emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı? 2023 Temmuz en düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı..
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