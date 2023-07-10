Emeklilere yüzde 25 zam yapılacak! Zam sonrası memur ve emeklilerin maaşları ne olacak? | Video
Memur ve emeklilerinin alacağı zam oranı belli oldu. Düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Peki yüzde 25'lik zam sonrası memur ve emeklilerin maaşları ne olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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