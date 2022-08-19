Video Ekonomi Emeklilikte yaşa takılanlar için 3'lü maaş hesabı! EYT merak edilen sorular cevap buldu | Video
Emeklilikte yaşa takılanlar için 3'lü maaş hesabı! EYT merak edilen sorular cevap buldu | Video

Emeklilikte yaşa takılanlar için 3'lü maaş hesabı! EYT merak edilen sorular cevap buldu | Video

19.08.2022 | 16:06

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar devam ederken maaş hesaplaması da gündeme geldi. EYT'liler için 3 ayrı hesap masaya yatırılacakken, milyonlara rehber olacak en çok merak edilen sorularda yanıt buldu.

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