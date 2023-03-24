En düşük emekli maaşı 7.500 TL oluyor! Takvim nasıl işleyecek? AK Partili Akbaşoğlu A Haber’de anlattı | Video
En düşük emekli maaşının 5 bin 500'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yasal düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşacağı açıklandı. Böylece emeklilerin nisan ayında zamlı maaşlarını almaları bekleniyor. Peki kimlerin emekli maaşı artacak? EYT'liler nasıl yararlanacak? Düzenlemeden kimler yararlanacak? Dul ve yetimler nasıl yararlanacak? Dul ve yetimlere en az ne kadar ödenecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Akbaşaoğlu, "Önümüzdeki hafta yasal düzenlemeyle hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı..
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