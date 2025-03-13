Enerama Çevre Teknolojileri Kurucusu Cem Güvendiren: "Sıvı desikant çok avantajlı bir sistem" | Video
Enerama Çevre Teknolojileri Kurucusu Cem Güvendiren, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu. "Birkaç sene içerisinde dünyadaki ticarileşmiş en verimli iklimlendirme sisteminin sahibi olduk. Sıvı desikant dünyada nem alma sırasında ürettiği enerjiden dolayı çok avantajlı bir sistem"
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
48:44
09:55
12:11
06:25
04:55
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? | Video 11.03.2025 | 13:46
16:06
Emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında 4000 TL oldu | Video 10.03.2025 | 15:35
03:30
00:26
Kelebek Mobilya’dan 8 Mart’a özel reklam filmi: “Kadın İsterse” | Video 07.03.2025 | 10:27
04:05
00:53
52:09
02:14
02:38
Emeklinin gözü ikramiyede! Emekli promosyonu 40 bin TL olur mu? | Video 19.02.2025 | 09:56
05:26
01:30
İŞKUR Gençlik Programı'na rekor başvuru | Video 17.02.2025 | 10:53
10:05
04:31
Neşeli Yenişehir Mumcusu Marka Sahibi Neşe Akkan: "Hobimi işe çevirdim" 17.02.2025 | 09:08
06:04
09:11
08:21
Altında rekor üstüne rekor! Yükseliş devam eder mi? | Video 14.02.2025 | 10:51