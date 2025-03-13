Enerama Çevre Teknolojileri Kurucusu Cem Güvendiren: "Sıvı desikant çok avantajlı bir sistem" | Video

Enerama Çevre Teknolojileri Kurucusu Cem Güvendiren, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu. "Birkaç sene içerisinde dünyadaki ticarileşmiş en verimli iklimlendirme sisteminin sahibi olduk. Sıvı desikant dünyada nem alma sırasında ürettiği enerjiden dolayı çok avantajlı bir sistem"