Video Ekonomi Enerama Çevre Teknolojileri Kurucusu Cem Güvendiren: "Sıvı desikant çok avantajlı bir sistem" | Video
Enerama Çevre Teknolojileri Kurucusu Cem Güvendiren:

Enerama Çevre Teknolojileri Kurucusu Cem Güvendiren: "Sıvı desikant çok avantajlı bir sistem" | Video

13.03.2025 | 09:55

Enerama Çevre Teknolojileri Kurucusu Cem Güvendiren, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu. "Birkaç sene içerisinde dünyadaki ticarileşmiş en verimli iklimlendirme sisteminin sahibi olduk. Sıvı desikant dünyada nem alma sırasında ürettiği enerjiden dolayı çok avantajlı bir sistem"

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mart ayı emekli promosyonu için yarış başladı: Uzman isim rakamlarla anlattı | Video 48:44
Mart ayı emekli promosyonu için yarış başladı: Uzman isim rakamlarla anlattı | Video 13.03.2025 | 10:02
Enerama Çevre Teknolojileri Kurucusu Cem Güvendiren: Sıvı desikant çok avantajlı bir sistem | Video 09:55
Enerama Çevre Teknolojileri Kurucusu Cem Güvendiren: "Sıvı desikant çok avantajlı bir sistem" | Video 13.03.2025 | 09:55
Koray Sezginer Akademi Kurucusu Koray Sezginer: Özellikle TYT üzerine çalışıyoruz | Video 12:11
Koray Sezginer Akademi Kurucusu Koray Sezginer: "Özellikle TYT üzerine çalışıyoruz" | Video 13.03.2025 | 09:55
Luppio Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Değirmen: Daha fazla pazar yerine ulaşmayı hedefliyoruz | Video 06:25
Luppio Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Değirmen: "Daha fazla pazar yerine ulaşmayı hedefliyoruz" | Video 13.03.2025 | 09:54
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? | Video 04:55
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? | Video 11.03.2025 | 13:46
Emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında 4000 TL oldu | Video 16:06
Emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında 4000 TL oldu | Video 10.03.2025 | 15:35
FED faiz kararı ne zaman belli olacak? 2025 Mart ayı ABD Merkez Bankası toplantı tarihi bekleniyor! 03:30
FED faiz kararı ne zaman belli olacak? 2025 Mart ayı ABD Merkez Bankası toplantı tarihi bekleniyor! 11.03.2025 | 09:28
Kelebek Mobilya’dan 8 Mart’a özel reklam filmi: Kadın İsterse | Video 00:26
Kelebek Mobilya’dan 8 Mart’a özel reklam filmi: “Kadın İsterse” | Video 07.03.2025 | 10:27
Kira geliri beyanname dönemi başladı! Gelir vergisi nereye ve ne zaman ödenir? | Video 04:05
Kira geliri beyanname dönemi başladı! Gelir vergisi nereye ve ne zaman ödenir? | Video 05.03.2025 | 09:26
Vakıf Katılım’dan Ramazan’a özel film: Seferiler ile iyilik paylaşıldıkça çoğalıyor | Video 00:53
Vakıf Katılım’dan Ramazan’a özel film: “Seferiler” ile iyilik paylaşıldıkça çoğalıyor | Video 04.03.2025 | 13:05
Çift emekli maaşı almak isteyenler dikkat! Uzman isim 10 yıl+56 yaş kuralını anlattı | Video 52:09
Çift emekli maaşı almak isteyenler dikkat! Uzman isim 10 yıl+56 yaş kuralını anlattı | Video 25.02.2025 | 12:18
Merakla beklenen Kazançlı Yatırım Kampanyasının detayları açıklandı | Video 02:14
Merakla beklenen "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detayları açıklandı | Video 20.02.2025 | 10:05
Emeklinin gözü ikramiyede! Emekli promosyonu 40 bin TL olur mu? | Video 02:38
Emeklinin gözü ikramiyede! Emekli promosyonu 40 bin TL olur mu? | Video 19.02.2025 | 09:56
Emine Erdoğan: 2028 yılında kadın istihdam oranını yüzde 36,2’ye yükseltmeyi hedefliyoruz | Video 05:26
Emine Erdoğan: "2028 yılında kadın istihdam oranını yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz" | Video 17.02.2025 | 15:11
İŞKUR Gençlik Programı’na rekor başvuru | Video 01:30
İŞKUR Gençlik Programı'na rekor başvuru | Video 17.02.2025 | 10:53
Vizyon Reasürans ve Sigorta Brokerliği Genel Müdürü Hasan Ekmen: Sigorta, bir ihtiyaç olarak benimsenmeli 10:05
Vizyon Reasürans ve Sigorta Brokerliği Genel Müdürü Hasan Ekmen: "Sigorta, bir ihtiyaç olarak benimsenmeli" 17.02.2025 | 09:24
Neşeli Yenişehir Mumcusu Marka Sahibi Neşe Akkan: Hobimi işe çevirdim 04:31
Neşeli Yenişehir Mumcusu Marka Sahibi Neşe Akkan: "Hobimi işe çevirdim" 17.02.2025 | 09:08
Traceport Kurucu Ortağı Cevdet Öztürk: Burada edindiğimiz tecrübeyi yurt dışında kullanmak istiyoruz | Video 06:04
Traceport Kurucu Ortağı Cevdet Öztürk: "Burada edindiğimiz tecrübeyi yurt dışında kullanmak istiyoruz" | Video 15.02.2025 | 17:00
D-Dat Consultancy Kurucusu Mesut Şefizade: Türkiye’de bulunan, ihracat yapan şirketler hedef kitlemizdi | Video 09:11
D-Dat Consultancy Kurucusu Mesut Şefizade: "Türkiye'de bulunan, ihracat yapan şirketler hedef kitlemizdi" | Video 15.02.2025 | 16:23
Altında rekor üstüne rekor! Yükseliş devam eder mi? | Video 08:21
Altında rekor üstüne rekor! Yükseliş devam eder mi? | Video 14.02.2025 | 10:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY