Enflasyon farkı ve refah payı ile memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Milyonlar yeni meclisi bekliyor | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iktidara geldiği günden bu yana emekliden memura, ev kadınından öğrenciye, esnaftan çiftçiye bütün vatandaşları kapsayan sosyal güvenlik politikaları, çalışma hayatındaki reform adımlarıyla seçmenin tercihi oldu. Kamuda devrim niteliği taşıyan milyonlarca memura 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından yaş sınırını kaldırarak 2.5 milyon vatandaşa emeklilik kapısı açan EYT yasası Meclis'ten geçti.
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