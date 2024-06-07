ERVEGO Kurucusu Erhan Arslan: "Hayalimizde ilk akla gelen üç firmadan biri olmak var" | Video

ERVEGO Kurucusu Erhan Arslan SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Erhan Arslan, yüksekte çalışma iş güvenliği ürünleri ve endüstriyel tek kullanımlık tekstil ürünleri imalatı yapan bir firma olduklarını belirterek, "Ciromuzu her sene yüzde 20 artırarak ilerledik, bu da bizi ortalamanın üzerine çıkan bir firma yaptı. Hayalimizde bu işte akla gelen ilk üç firmadan biri olmak var" dedi.