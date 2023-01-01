EYT başvuru süreci nasıl olacak? Emeklilik maaşı nasıl hesaplanacak? EYT'de tüm merak edilenler yanıt buluyor | Video
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Emeklilikte yaşa takılanlar için 2023 yılı ile emelilik yolu resmen açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası yaş şartı olmadan EYT emeklilik şartları netleşti. Ocak ayının ilk yarısında Meclis'e gelerek yasalaşacak. Milyonlarca sigortalı EYT düzenlemesi sonrası emeklilik dilekçesi vermeyi planlıyor. Peki EYT'de başvuru süreci nasıl olacak? Emeklilik maaşı nasıl hesaplanacak? Emeklilik tazminatı ne kadar olacak?