EYT ne zaman çıkacak? EYT için gözler o tarihte | Video

Meclis, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi, deprem ile ilgili verilecek önergeler ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi gündemi ile açılıyor. Milyonlarca EYT'linin gözü kulağı Salı günü Meclis'te olacak. Birçok EYT'li ilk maaşlarını depremzedelere bağışlamak için kampanya başlatırken, 3600-5400 gün primle kısmi emeklilik şartları ve 5000 prim günü konusunda talepler bulunuyor. İşte EYT'de son durum ve tüm detaylar.