EYT'de doğru bilinen yanlışlar! Kimler EYT'li olabilir? | Video

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Milyonlarca vatandaş emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin sonucunu bekliyor. Bu konuda çalışma grubu da taslakları netleştirmeye başladı. Ancak bu süreçte herkes konuyla ilgili bir şey söylüyor ya da yazıyor. Yanlış bilgiler vatandaşın kafasını karıştırıyor. İşte EYT konusunda doğru bilinen yanlış bilgiler.