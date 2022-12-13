EYT'de son 3 hafta! Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması nasıl yapılır? 13 bin TL daha az ödeme imkanı | Video

Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bugün 37 bin lirayla yapılabilecek olan askerlik borçlanması 55 bin liraya çıkacak. Sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için 3 haftalık süresi bulunuyor. Böylece 18 ay askerliği borçlanan 13 bin lira daha az ödeme yapabilecek.