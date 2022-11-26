EYT'ye kimler girecek? EYT'de 5 puan formülü nedir? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? İşte cevabı! | Video
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EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Kıdem tazminatı nasıl ödenecek? Doğum ve askerlik borçlanması sigorta başlangıcı sayılacak mı? SGK Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında detayları anlattı..