EYT'ye kimler girecek? EYT'de 5 puan formülü nedir? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? İşte cevabı! | Video

EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Kıdem tazminatı nasıl ödenecek? Doğum ve askerlik borçlanması sigorta başlangıcı sayılacak mı? SGK Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında detayları anlattı..