'Faiz inerse üretim artar'

Faiz indiriminin KOBİ’leri sevindirdiğini söyleyen KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç, “Faizin tek haneli rakamlara inmesi lazım ki, daha fazla üretim yapılsın ve istihdam artsın” dedi.

Merkez Bankası'nın 4 puanlık faiz indirimi KOBİ'leri sevindirdi. A Para'da yayınlanan Kobi Platformu programında Hande Özdemir Gül'ün konuğu KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç, faiz indirimi başta esnaf ve KOBİ'ler açısından çok olumlu karşılandığını söyledi. Özgenç, "Üreten Türkiye için çok doğru bir karar. Çünkü, faiz ne kadar inerse bizim işlerimiz de o kadar iyi olur. KOBİ'ler ve esnaflar için krediye ulaşmak daha da kolaylaşır. Kurdaki artış olumsuz etkilemiş olsa da, faiz indirimi hamlesinin yanı sıra tek haneye düşmesini hükümetten talep ediyoruz" diye konuştu.