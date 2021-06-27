Video Ekonomi Finansta Sürdürülebilirlik Stratejileri | Video

Finansta Sürdürülebilirlik Stratejileri | Video

Finansta Sürdürülebilirlik Stratejileri | Video
27.06.2021 | 22:47

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TEB Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Aşkın Dolaştır ve Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, 'Finansta Sürdürülebilirlik Stratejileri' ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirdi.

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