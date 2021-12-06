Fuat Oktay'dan döviz kurları açıklaması: "Saldırılara karşı dayanıklı bir yapı oluşturacağız" | Video

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan dikkat çeken döviz kurları açıklaması geldi. Oktay, dolar/TL'deki olağandışı hareketlenmelere de dikkat çekerek, "Yaşanan bu durum sadece faiz indirimleriyle bağdaştırılamaz. Para birimimiz manüpülatif ataklara maruz kalmıştır. Ülkemizin döviz ihtiyacını en aza indirecek ve bu saldırılara karşı çok daha dayanıklı bir yapıyı hızlı bir şekilde oluşturacağız" dedi. Oktay ayrıca, 2021 yılının tamamında Türkiye ekonomisinin yüzde 10'un üzerinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini açıkladı.