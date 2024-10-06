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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosunda rekor yolcu sayısı | Video

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosunda rekor yolcu sayısı | Video

06.10.2024 | 13:39

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 4 Ekim tarihinde, 33 bin 84 yolcuya hizmet vererek rekor sayıya ulaştığını açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 4 Ekim tarihinde 33 bin 84 yolcuya hizmet vererek tüm zamanların günlük yolcu taşıma rekorunu kırdığını açıkladı. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın, Türkiye'nin mega projelerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "2023 yılında işletmeye aldığımız hattımızı açıldığı günden bugüne kadar 12 milyon yolcu kullandı." dedi.

"47,5 KİLOMETRELİK UZUNLUĞUYLA İSTANBUL'UN EN UZUN METROLARINDAN BİRİSİ"
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 47,5 kilometrelik uzunluğuyla İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Toplam 10 istasyon ile hizmet veren hattımız, Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi önemli yolcu yoğunluğuna sahip duraklardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

"HAT İSTANBUL'UN YOĞUN TRAFİK YÜKÜNÜ AZALTIYOR"
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın İstanbul'un ulaşımına nefes aldırdığını dile getiren Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hattımız sadece şehir içi ulaşımını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda İstanbul'un yoğun trafik yükünü azaltarak vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunuyor. Hem iş hem de turizm trafiğini destekleyen hattımız günlük yaşamın akışına sağladığı katkıyla İstanbul'un ulaşım altyapısını daha da güçlendiriyor."

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