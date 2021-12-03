Lokal Tanıtım Medya Satış ve Organizasyon Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Didem Bakkalsalihoğlu ''Hamileler ve anneler bizim için öğretmen niteliğinde diyebiliriz. Onlardan edindiğimiz bilgiler ve deneyimlere göre bizde kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz..."