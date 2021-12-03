Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:10
''Hamileler ve Anneler bizim için öğretmen niteliğinde'' 03.12.2021 | 16:38
03:08
Son dakika! Merkez Bankası'ndan dövize müdahale | Video 03.12.2021 | 13:20
05:43
Ekonomist Belgin Maviş: Ben rekor peşindeyim diyen bir borsa var 03.12.2021 | 10:56
03:58
SON DAKİKA | Kasım enflasyon rakamları geldi: TÜİK açıkladı 03.12.2021 | 10:11
01:19
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti | Video 02.12.2021 | 15:07
31:55
03:01
01:17
SON DAKİKA: Bakan Bilgin: ''Enflasyonun karşısında biz emeği koruyacağız'' 01.12.2021 | 14:39
05:58
01:35
06:23
09:58
01:51
Türkiye, büyüme oranıyla G20'de lider | Video 30.11.2021 | 13:26
03:38
03:49
Son dakika! Türkiye 3. çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü | Video 30.11.2021 | 10:07
07:13
25:15
'Faiz inerse üretim artar' 29.11.2021 | 10:16
03:33
Tuna Çetinkaya: Borsa İstanbul'da iyimser havanın dışına çıkılmadı 28.11.2021 | 12:01
03:33
Fed faiz artırımı için harekete geçecek mi? 28.11.2021 | 11:58
03:52
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul dolar bazında hala çok ucuz 28.11.2021 | 11:55
Lokal Tanıtım Medya Satış ve Organizasyon Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Didem Bakkalsalihoğlu ''Hamileler ve anneler bizim için öğretmen niteliğinde diyebiliriz. Onlardan edindiğimiz bilgiler ve deneyimlere göre bizde kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz..."