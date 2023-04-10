Video Ekonomi Hasan Burak Akyıldız İç Mimarlık Kurucusu Hasan Burak Akyıldız: "Basamakları ağır ağır çıkmak benim için önemliydi" | Video
Hasan Burak Akyıldız İç Mimarlık Kurucusu Hasan Burak Akyıldız:

Hasan Burak Akyıldız İç Mimarlık Kurucusu Hasan Burak Akyıldız: "Basamakları ağır ağır çıkmak benim için önemliydi" | Video

10.04.2023 | 15:03

Hasan Burak Akyıldız İç Mimarlık Kurucusu Hasan Burak Akyıldız SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

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