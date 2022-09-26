Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Tarım ürünleri ihracatı 7,6 milyar dolar ile rekor kırdı" | Video

Türkiye Çiftçi Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati zirvede yaptığı konuşmada, "Tarım ürünleri ihracatı 7,6 milyar dolar ile rekor kırdı" dedi.