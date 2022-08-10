Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Türkiye geçen yıl yüzde 11 ile büyüme rekoru kırdı" | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'nda konuştu. Bakan Nebati, "Türkiye Covid-19 salgını sonrası hızlı toparlanma gösteren, pozitif büyüme kaydeden nadir ülkelerden birisidir. Geçen yıl yüzde 11 büyüme ile rekor kırdık" dedi.