Video Ekonomi 'Hedefimiz dış ticaret fazlası veren Türkiye' | Video
'Hedefimiz dış ticaret fazlası veren Türkiye' | Video

'Hedefimiz dış ticaret fazlası veren Türkiye' | Video

28.10.2021 | 19:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

’Hedefimiz dış ticaret fazlası veren Türkiye’ | Video 02:12
'Hedefimiz dış ticaret fazlası veren Türkiye' | Video 28.10.2021 | 19:07
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı 35:46
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı 28.10.2021 | 11:22
E-Ticaret hacmi 161 Milyar TL’’ye çıktı | Video 22:42
E-Ticaret hacmi 161 Milyar TL'’ye çıktı | Video 27.10.2021 | 12:02
ACTO Tekstil Kurucusu Şule Oğuzoğlu Kız çocuklarının eğitim ve öğretimle beraber meslek sahibi olmasını istiyoruz 09:12
ACTO Tekstil Kurucusu Şule Oğuzoğlu "Kız çocuklarının eğitim ve öğretimle beraber meslek sahibi olmasını istiyoruz" 27.10.2021 | 11:35
3600 ek gösterge düzenlemesinden kimler yararlanacak? Ek gösterge komisyonu ne zaman toplanacak? 02:06
3600 ek gösterge düzenlemesinden kimler yararlanacak? Ek gösterge komisyonu ne zaman toplanacak? 25.10.2021 | 15:14
Kamu bankalarından 2 puanlık kredi faiz indirimi | Video 04:58
Kamu bankalarından 2 puanlık kredi faiz indirimi | Video 25.10.2021 | 10:52
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş: Ons altın alım fırsatı verebilir 03:25
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş: Ons altın alım fırsatı verebilir 22.10.2021 | 15:51
Oğuz Yılmaz: Borsa İstanbul’da 1570 puan aşılırsa yükseliş hız kazanır 01:33
Oğuz Yılmaz: Borsa İstanbul'da 1570 puan aşılırsa yükseliş hız kazanır 22.10.2021 | 15:44
SON DAKİKA: Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı! 04:31
SON DAKİKA: Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı! 21.10.2021 | 14:09
Byzia Doğal Kurucusu Dilek Eşiyok Kara Byzia Doğal’ı kozmetik alanında da geliştirmek istiyorum 05:38
Byzia Doğal Kurucusu Dilek Eşiyok Kara "Byzia Doğal'ı kozmetik alanında da geliştirmek istiyorum" 20.10.2021 | 15:42
KOBİ’ler dijitale dönüyor 23:45
KOBİ’ler dijitale dönüyor 20.10.2021 | 10:27
Borsa İstanbul’da bilanço döneminde hangi hisseler öne çıkabilir? 03:17
Borsa İstanbul'da bilanço döneminde hangi hisseler öne çıkabilir? 19.10.2021 | 16:32
Petrol fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Şirin Sarı: 81 dolar önemli destek oldu 01:42
Petrol fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Şirin Sarı: 81 dolar önemli destek oldu 19.10.2021 | 16:29
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da 1418 üzerinde kapanış olursa yükseliş eğilimi sürer 03:04
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da 1418 üzerinde kapanış olursa yükseliş eğilimi sürer 19.10.2021 | 16:26
Mayi Tuz Kurucu Ortağı Sibel Gözüyukarı Eyiler Avrupa Amerika ve tüm Türkiye’ye yetecek kadar tuzumuz var 12:24
Mayi Tuz Kurucu Ortağı Sibel Gözüyukarı Eyiler "Avrupa Amerika ve tüm Türkiye'ye yetecek kadar tuzumuz var" 19.10.2021 | 10:21
Altın fiyatlarının yükselmesiyle Kapalıçarşı’daki hareketlilik arttı | Video 05:32
Altın fiyatlarının yükselmesiyle Kapalıçarşı’daki hareketlilik arttı | Video 19.10.2021 | 10:15
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Bütçe Kanunu Teklifi açıklaması 18:59
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Bütçe Kanunu Teklifi açıklaması 15.10.2021 | 11:40
Güneydoğu’dan 12 milyar dolarlık ihracat 27:59
Güneydoğu’dan 12 milyar dolarlık ihracat 13.10.2021 | 12:27
Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu 02:35
Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu 11.10.2021 | 10:17
3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 02:08
3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 10.10.2021 | 12:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA