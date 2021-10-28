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OTOMATİK OYNAT
02:12
'Hedefimiz dış ticaret fazlası veren Türkiye' | Video 28.10.2021 | 19:07
35:46
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı 28.10.2021 | 11:22
22:42
E-Ticaret hacmi 161 Milyar TL'’ye çıktı | Video 27.10.2021 | 12:02
09:12
02:06
04:58
Kamu bankalarından 2 puanlık kredi faiz indirimi | Video 25.10.2021 | 10:52
03:25
01:33
Oğuz Yılmaz: Borsa İstanbul'da 1570 puan aşılırsa yükseliş hız kazanır 22.10.2021 | 15:44
04:31
SON DAKİKA: Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı! 21.10.2021 | 14:09
05:38
23:45
KOBİ’ler dijitale dönüyor 20.10.2021 | 10:27
03:17
Borsa İstanbul'da bilanço döneminde hangi hisseler öne çıkabilir? 19.10.2021 | 16:32
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Altın fiyatlarının yükselmesiyle Kapalıçarşı’daki hareketlilik arttı | Video 19.10.2021 | 10:15
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Güneydoğu’dan 12 milyar dolarlık ihracat 13.10.2021 | 12:27
02:35
Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu 11.10.2021 | 10:17
02:08
3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 10.10.2021 | 12:40