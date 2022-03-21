Video Ekonomi Hepsi Meze & Sandviç Kurucusu Faruk Gürsoy "Ürünlerimize Avrupa pazarından iyi bir talep var"
Hepsi Meze & Sandviç Kurucusu Faruk Gürsoy

Hepsi Meze & Sandviç Kurucusu Faruk Gürsoy "Ürünlerimize Avrupa pazarından iyi bir talep var"

21.03.2022 | 16:10

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Hepsi Meze & Sandviç Kurucusu Faruk Gürsoy "Ürünlerimize Avrupa pazarından iyi bir talep var. Bu ürünün devamlılığı aynı stabil şekilde ve aynı standartta olduğu sürece bizim için büyümek hiç sorun değil"

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