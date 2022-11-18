Hitit Bilgisayar’ın dünya çapındaki başarısının sırları! Yenilikleri Atilla Lise SABAH TV’de anlattı

Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi SABAH Gazetesi'nin düzenlediği Hizmet İhracatı Zirvesi, birbirinden değerli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Zirvede, havayolları ve tedarik zincirindeki tüm paydaşlar için hava kargo yazılımı üreten ve ihraç eden ilk Türk teknoloji şirketi Hitit Hava Kargo ve Lojistik Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atilla Lise de önemli açıklamalarda bulundu. Lise, pandemiyle birlikte havacılık sektöründe yaşanan 2 yıllık zorlu sürecin geride kalmasının ardından atılımlarına devam eden Hitit’in yeni hizmetlerini SABAH TV’ye anlattı.