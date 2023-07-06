İkinci el araç fiyatlarına düzenleme! Bakanlık düğmeye bastı | Video

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araçların üretici veya distribütörce tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilanla pazarlanmasına 2024'e kadar kısıtlama getirildiğini açıkladı. İkinci el araç fiyatına ilişkin yeni düzenleme 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek, yönetmeliğe aykırı ilanlara 300 bin liraya kadar ceza uygulanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından sıfır ve ikinci el araç fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ''Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonu yakından takip ediyoruz. Bu meselenin üstüne gideceğiz." ifadelerini kullanmıştı.