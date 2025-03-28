"İleri seviye teknolojik fonksiyonları bulunan çok modern bir organizatör arayüzü geliştirdik"
biletimGO’nun kurucu ortakları; CEO Hasan Mert Gümüşler ve Organizatör Danışmanı Kubilay Gümüşler, şirketlerinin Papara ile yürüttükleri ticari çözüm ortaklığının detaylarını Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü Barış Ergin'le paylaştılar... CEO Hasan Mert Gümüşler, biletimGO’nun yazılımının tamamen kendilerine ait olduğunu belirterek "İleri seviye teknolojik fonksiyonları bulunan çok modern bir organizatör arayüzü geliştirdik" dedi.
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