İstanbul Finans Merkezi bugün açılıyor | Video
Dünyanın en büyük şehirleri arasında yer alan İstanbul'u yine dünyada ekonomi ve finans alanında en önde gelen şehirleri arasına sokacak İstanbul Finans Merkezi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Peki İFM içerisinde hangi kuruluşları barındıracak? Türkiye'ye faydaları ne olacak? İşte detaylar
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