Video Ekonomi İstanbul Finans Merkezi Panel II | "Finans dışının payı artacak"
İstanbul Finans Merkezi Panel II |

İstanbul Finans Merkezi Panel II | "Finans dışının payı artacak"

23.05.2023 | 15:26

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "İstanbul Finans Merkezi Zirvesi"nde "Finansın Kalbinde Bankacılık Dışı Finans" panelinde Papara CEO'su Emre Kenci, Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan, FKB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı ve Philip Capital Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. Panelin moderatörlüğünü ise  A Para Araştırma Müdürü Erdoğan Turan üstlendi.

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